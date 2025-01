Philippe Donnet, Ceo di Generali, non si è limitato a parlare di strategie aziendali durante la call con le agenzie, ma ha anche offerto uno spunto sulla sua passione per il tennis, sport che pratica regolarmente. Quando una domanda gli è stata rivolta usando una metafora tennistica — "La prossima assemblea sarà come un quinto set?" — Donnet ha risposto con una leggerezza che ha sorpreso molti, pur mantenendo il suo focus sulla serietà del contesto aziendale. "Sono in splendida forma: abbiamo lavorato molto per preparare questo piano e realizzato con successo i piani precedenti", ha dichiarato, come se stesse già preparando il servizio per il prossimo set.

Nel corso della presentazione del Piano 2027, Donnet ha ribadito che il focus del gruppo rimarrà sull'integrazione e sull'esecuzione rigorosa delle azioni strategiche, accennando anche a future opportunità di operazioni di M&A. "Il nostro approccio sarà rigoroso e disciplinato, valuteremo ogni opportunità in modo accurato, anche in relazione ai piani di riacquisto di azioni proprie".

“Generali ha raggiunto e superato con successo gli obiettivi finanziari del nostro piano 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' pur in un complesso contesto a livello globale". "Intendiamo ora accelerare - dice - il perseguimento dell'eccellenza con l’obiettivo di guidare un’ulteriore crescita degli utili e della generazione di cassa, puntando alla crescita a doppia cifra del dividendo per azione che porti, nell'arco del piano, a oltre 7 miliardi di euro in dividendi cumulativi, cui si aggiunge l’impegno a realizzare almeno 1,5 miliardi di euro nel riacquisto di azioni proprie, compreso il piano di buyback da 500 milioni di euro che abbiamo presentato oggi e che avvieremo nel corso del 2025".

"Risultati positivi per tutti gli stakeholder"

"Grazie al nostro piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ miglioreremo ulteriormente l'eccellenza nelle nostre relazioni con i clienti, nel nostro modello operativo di Gruppo e nelle nostre competenze chiave" assicura Donnet. "Investiremo in AI, nuove tecnologie e nella formazione delle nostre persone per cogliere le opportunità che derivano dai trend emergenti, dalle aspettative dei clienti in continuo cambiamento e da un contesto di mercato in rapida evoluzione", dice. "La combinazione della nostra leadership nel settore Danni e Vita con la nostra piattaforma globale di Asset Management – che potrebbe ulteriormente essere trasformata dalla nostra proposta di partnership con Bpce – rappresenta un potente fattore distintivo che può creare significativo valore", afferma. Generali è pronta, ancora una volta, ad essere al fianco delle persone, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese e a portare, attraverso il piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, risultati positivi per tutti gli stakeholder”.

"Scalate ostili? Non in discussione capacità proteggere clienti"

"Quasi tutte le società sono contendibili e la contendibilità non impedisce di fare il lavoro che deve fare un'azienda. Questa società è più forte che mai. Non è in discussione, la capacità di proteggere i nostri clienti non è in discussione" ha detto il Ceo Generali in conferenza stampa a Venezia rispondendo a una domanda su quali protezioni si possono mettere in atto contro scalate ostili. Poi la battuta di Donnet alla cronista che aveva posto la domanda: "Spero di avere dato una risposta italiana alla sua domanda italiana".

"Siamo nella migliore forma di sempre" ha detto, poi, parlando del piano industriale 2025-2027 del Leone. "Siamo capaci di navigare in ogni scenario avverso, perché siamo molto resilienti e diversificati". (di Andrea Persili)