Generali, Giulio Terzariol è il nuovo direttore generale

a Giulio Terzariol la gestione del business assicurativo del Gruppo e la supervisione di Banca Generali

Generali, Giulio Terzariol è il nuovo direttore generale
12 novembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
Generali comunica un'importante evoluzione della struttura organizzativa del Gruppo - che rafforza il focus strategico per l'efficace implementazione del piano ''Lifetime Partner 27: Driving Excellence'' e consolida ulteriormente la governance dei business core - "con la nomina di Giulio Terzariol Direttore Generale- Group Deputy Ceo".

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Giulio Terzariol la gestione del business assicurativo del Gruppo e la supervisione di Banca Generali; tali responsabilità delegate saranno esercitate in completo allineamento con le direttive del Group Ceo. La nomina diventerà effettiva al completamento della consueta verifica dei criteri di idoneità da parte di IVASS2. Il ruolo di Ceo Insurance cesserà non appena Terzariol assumerà la nuova carica.

Il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, ha commentato: ''Per Generali il raggiungimento degli obiettivi del piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence' rappresenta la priorità assoluta e, di conseguenza, l'organizzazione del Gruppo evolve in linea con questa ambizione. Nel suo nuovo ruolo, Giulio guiderà il business assicurativo e supervisionerà Banca Generali. La sua nomina conferma la capacità di Generali di costruire, in questi anni, uno dei migliori team manageriali a livello globale nel settore assicurativo e dell'asset management. Sono convinto che la nuova struttura organizzativa, insieme al costante impegno di tutti i nostri colleghi e agenti, rafforzerà ulteriormente la leadership di Generali e garantirà il successo del piano strategico che abbiamo presentato al mercato quest'anno.'

