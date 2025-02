Unicredit sarebbe in manovra per una posizione attorno al 4-5 per cento nel capitale di Assicurazioni Generali. Lo riferisce in una ricostruzione il Sole 24 Ore. Contattata dall'Adnkronos, Unicredit non rilascia commenti ma ribadisce che l'istituto è focalizzato sulle operazioni che riguardano Banco Bpm e Commerz.