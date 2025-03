"Siamo diventati tra più importanti azionisti di Euronext". Così Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, margine del convegno annuale di Aifi a Milano. "Dobbiamo fare in modo che l'accesso al credito sia il più ampio possibile e Cdp sta cercando di darlo soprattutto alle Pmi", sottolinea. "Sul lato del supporto ai mercati, invece, in primis abbiamo lavorato sul Private Equity, abbiamo aggiunto il Venture Capital, stiamo aggiungendo il Private Debt", evidenzia. "L'integrazione tra mercati pubblici e privati non funziona più così bene ma è importante, bisogna che inizi a girare con una forza diversa", conclude.