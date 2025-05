Più di due miliardi e mezzo di euro, ecco quanto vale il mercato immobiliare commerciale in Italia. Nel 2024 c'è stato un incremento degli investimenti tre volte superiore all'anno precedente. Il miglior risultato degli ultimi sette anni. In particolare incide l'acquisizione nell'aprile del 2024 di via Montenapoleone 8 da parte del gruppo Kering per 1,3 miliardi di euro. Ma anche senza questa operazione i volumi avrebbero raggiunto livelli pre-pandemici.

Secondo il "Rapporto 2025 sul mercato immobiliare commerciale" di Scenari Immobiliari, gli spazi retail e le high street sono stati i protagonisti, grazie alla crescente domanda per location ben posizionate e capaci di offrire rendimenti elevati. La ripresa dei flussi turistici dopo la pandemia ha favorito una rinascita delle vie dello shopping di lusso. Le regioni centrali e settentrionali continuano a guidare la crescita, con una maggiore attrattività anche per le secondary street e le località secondarie, viste sempre più come hub di aggregazione e spazi multifunzionali per le comunità locali.

In Europa il mercato immobiliare commerciale italiano è dietro solo a quello del Regno Unito (7,5 miliardi di euro), della Germania (poco piu' di 6,7 miliardi di euro) e della Francia (quasi 4,5 miliardi di euro). In totale gli investimenti europei superano i 30 miliardi di euro. Si prevede che nel 2025 i volumi di investimento retail possano crescere ancora del 20% nel 2025, raggiungendo i 35 miliardi di euro, sostenuti da una possibile riduzione dei tassi di interesse da parte della Bce e da un'inflazione allineata al target del 2%.

Secondo Francesca Zirnstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari: "Nonostante il continuo sviluppo e diffusione dell’e-commerce, che richiede agli operatori un continuo adattamento e investimento nella digitalizzazione, quanto registrato nel 2024 consolida il ritorno all’acquisto presso il negozio fisico”.