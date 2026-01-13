circle x black
Cerca nel sito
 

La possibile perdita di indipendenza della Fed è "un tema critico per i mercati". Parla l'esperto

sponsor

13 gennaio 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il braccio di ferro tra il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è il tema centrale della settimana finanziaria. "La possibilità di vedere una perdita di indipendenza della Fed è un tema critico per i mercati" dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco. Negli ultimi giorni il Chair Jerome Powell ha affermato di aver subito pressioni dall'amministrazione Trump. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe minacciato il numero uno della banca centrale americana con un'indagine per una testimonianza fatta al Senato lo scorso giugno, in merito alla ristrutturazione di alcuni sedi della Fed per 2,5 miliardi di dollari, che il tycoon americano ha più volte bollato come "spreco eccessivo". 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza