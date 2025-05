La settimana finanziaria internazionale: l’outlook secondo l’analista – Il video 

Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, fa il punto sull'inizio di questa settimana finanziaria che si apre con un Donald Trump sempre più imprevedibile. Dopo l’annuncio dei dazi al 50% su merci importate dall’Unione Europea, con partenza il primo giugno, nel fine settimana è intercorsa una telefonata con la von Der Leyen che ha permesso di spostare la data di entrata in vigore al 9 luglio, esattamente la data di scadenza dei fantomatici 90 giorni concessi ai paesi che non hanno effettuato ritorsioni per rinegoziare le tariffe, dopo l’annuncio del Liberation Day. Il presidente statunitense ha preannunciato la possibilità che questa settimana possa esserci anche un accordo con l’Iran visto il buon andamento dei negoziati in corso a Roma.

Una settimana con focus sui dazi, ma anche su altri eventi importanti. I treasury sono sempre sotto osservazione, verranno poi diffusi i risultati trimestrali di Nvidia e i dati sull’inflazione di maggio da parte dei principali Paesi dell'area Eur. Infine, occhi puntati sull’indice della Fed sui prezzi – il Personal Consumption Expenditures Price Index - del mese di aprile.