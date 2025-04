In Europa i mercati obbligazionari in questi giorni funzionano "in modo ordinato". Lo dice a Varsavia la presidente della Bce Christine Lagarde, dopo che nei giorni scorsi negli Usa si è registrata una forte ascesa dei rendimenti dei Treasuries, bene rifugio per eccellenza (i rendimenti delle obbligazioni si muovono in direzione inversa rispetto al prezzo).

"Monitoriamo attentamente tutti gli sviluppi del mercato - afferma - e, di recente, abbiamo osservato un certo grado di volatilità. Tuttavia, in Europa, e nell'area dell'euro in particolare, abbiamo constatato che le infrastrutture di mercato e il funzionamento dei mercati, compresi quelli obbligazionari, procedono in modo ordinato".