"Io auspico un cambio delle strategie e auspico una nuova fase". Così Leonardo Maria Del Vecchio, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, risponde a una domanda su un eventuale cambio della governance di Luxottica. "Hanno bisogno di una strategia chiara e nel lungo periodo, non di 3 anni ma di 50", sottolinea Del Vecchio.

"Credo che tutti i soci di Delfin ragioneranno per identificare la migliore offerta economica e la migliore prospettiva per il futuro. Senza tralasciare la doverosa attenzione al sistema paese Italia”, dice poi intercettato dai cronisti, rispondendo a una domanda sul risiko bancario.

"Se mi si chiede se si debba creare un campione italiano finanziario che vada a competere con le più grandi banche europee? Assolutamente sì. E questo - spiega - era un sogno anche del fondatore. Quindi creare un campione italiano finanziario assicurativo? Assolutamente sì". Ma bisogna "farlo nella maniera migliore e farlo col consenso dei soci". Quindi non è un tema su cui può decidere solo Milleri? "No, assolutamente no", ha risposto. "Si chiamerebbe MilDelfin, o Milfin, non Delfin".

"Io vorrei spostare un po' l'attenzione su questo dualismo che si è creato tra me e Francesco Milleri quando invece al posto deve tornare Essilux. Essilux voglio ricordare che è il lascito, è l'investimento vero di Delfin, è la vera legacy di nostro padre e ha perso il 50% in borsa. Quindi si parla troppo tra di me e Francesco. Ma la cosa più importante è quella di custodire e portare altri 10 anni di successi a Essilux", ha poi aggiunto in un punto stampa al Forum Ambrosetti.

Sulla richiesta al revisore e l'indagine sul conflitto di interessi nel Cda quali sono i punti che non tornano nella storia di Delfin? "Sicuramente è stata richiesta un'indagine e voi avete pezzi della lettera. Posto che sono stati nominati revisori, penso che sia giusto far rispondere loro. Quindi vorrei che facessero loro il lavoro che in questi anni forse è mancato, sicuramente a livello di informative e sicuramente a livello di condivisione di piani strategici con gli azionisti da parte del board", ha spiegato.