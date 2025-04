‘Investimento Bulgari a Valenza segnale importante, miglior risposta a incertezza e’ affinare attività ‘ “Il mercato del lusso tornerà a crescere e le nostre marche a far valere i loro tratti distintivi con prodotti sempre innovativi, nuove idee per far emozionare i clienti in tutto il mondo”. Ad affermato Toni Belloni, presidente Lvmh Italia, in occasione dell’inaugurazione del secondo edificio della manifattura gioielli Bulgari a Valenza che ha sottolineato : “mi astengo dal fare previsioni a breve termine viste le novità quotidiane ma voglio confermare la mia fiducia ferma nelle prospettive a medio e lungo termine perché quello e’ l’orizzonte con cui ci confrontiamo che guida le nostre strategie, su cui calibrariamo i nostri investimenti e che misura la bontà del nostro lavoro “La stessa fiducia - ha aggiunto - la voglio affermare anche sul sistema Italia che credo che continuerà ad essere un contesto particolarmente favorevole a rafforzare le imprese dei beni di lusso. C’è un’educazione all’arte, alla cultura, c’è un apprezzamento della qualità artigianale qualche secolo fa nelle corporazioni oggi nei distretti industriali, c’è una predisposizione a creatività, flessibilità, rapporti umani che ne fanno un sistema del bello senza pari e tutto insieme istituzioni, scuole, famiglie, associazioni di categorie e nuove generazioni dobbiamo continuare a lavorare perché questo sistema diventi più efficiente, più flessibile e sempre migliore per difendersi dalla concorrenza del resto del mondo” “Questa investimento a Valenza e’ un impegno rilevante nel momento in cui il mercato il mercato e’ particolarmente difficile ma - ha concluso - la migliore risposta alle situazioni di incertezza e di difficoltà e’ nel fare bene il nostro lavoro, nell’affinare le nostre infrastrutture, nel creare prodotti nuovi, portare nuovi idee in modo che le nostre marche siano sempre più desiderabili”