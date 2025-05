"Mfe-MediaforEurope conferma l’obiettivo di mantenimento su base annua di un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dall’andamento economico generale nella seconda parte dell’anno, previsto in miglioramento in tutta Europa". Così il gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi, nella nota di accompagnamento ai risultati finanziari consolidati del primo trimestre 2025.

"Nonostante il contesto macroeconomico internazionale ancora estremamente instabile -spiega Mfe- anche nei mesi di aprile e maggio la raccolta pubblicitaria in Italia ha registrato un risultato in crescita di oltre il 2% verso lo stesso periodo dello scorso anno, migliorando ulteriormente la crescita da inizio anno oltre le aspettative iniziali. In Spagna dove il mercato pubblicitario ha avuto una partenza più lenta, al temine dei cinque mesi la raccolta del Gruppo rimane ancora in territorio negativo, tenuto conto anche della difficile comparazione con lo stesso periodo dell'anno scorso in cui era registrata una cresciuta leggermente inferiore all’8% sul 2023".

E dunque, "al netto degli imprevedibili scenari economici mondiali, l’andamento dei prossimi mesi dell’esercizio, sia in Italia che in Spagna dovrebbe essere più favorevole per la raccolta del Gruppo grazie ad un confronto più facile rispetto alla prima parte dell’anno". Inoltre, "il Gruppo, sia in Italia che in Spagna, si è assicurato la disponibilità dei diritti Tv in chiaro della migliore della partita in 'peak time' della prima edizione dei Mondiali di calcio per club che si svolgeranno in Nord America, nei mesi di giugno e luglio". Lo scorso anno, nel corso dell’estate, i competitor avevano trasmesso eventi sportivi internazionali di grande rilievo (campionati europei di calcio e Olimpiadi).