Moda, Donatella Versace: "Bene marchio in Prada, è famiglia italiana fidata"

"Sono assolutamente lieta che Versace entri a far parte della famiglia Prada". Così Donatella Versace sui social. "Gianni e io abbiamo sempre avuto una grande ammirazione per Miuccia, Patrizio e la loro famiglia", prosegue ancora. "Sono onorata di avere il marchio nelle mani di un'azienda di famiglia italiana così fidata e sono pronta a sostenere questa nuova era per il marchio in ogni modo possibile", sottolinea.

La maison Prada ha annunciato l’acquisizione di Versace per circa 1,38 miliardi di dollari, in un’operazione storica che riporta il famoso marchio sotto il controllo italiano. Con questa mossa strategica, Prada rafforza il suo posizionamento come primo gruppo del lusso in Italia, consolidando una visione condivisa di innovazione, creatività e modernità. L’acquisizione di Versace rappresenta la più grande operazione nella storia ultracentenaria di Prada. Il marchio, fondato da Gianni Versace negli anni ’70 e passato a Capri Holdings nel 2018 per 2 miliardi di dollari, torna ora sotto la bandiera italiana. Il deal è visto come una mossa per competere in modo più efficace con colossi del lusso come Lvmh e Kering.