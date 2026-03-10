Mps-Mediobanca: volano in Borsa nel giorno del concambio**

Mps e Mediobanca volano nel giorno del concambio. Il titolo di Piazza Salimbeni sale del 4,61%, mentre quello di Piazzetta Cuccia del 4,60%, dopo aver superato, entrambe, il 5%. I due istituti oggi riuniscono il Cda per definire i dettagli del progetto di fusione. Nelle ultime settimane, spiega all'AdnKronos l'Executive Partner di Copernico Sim, Pietro Calì, "il consenso di mercato si è assestato intorno a un rapporto di circa 2,2 – 2,3 azioni Mps per ogni azione Mediobanca. Questo valore è il punto di riferimento per capire se l’operazione è considerata equilibrata".

Se il concambio dovesse uscire più o meno in questa fascia, sottolinea Calì "il mercato probabilmente non dovrebbe avere reazioni particolari sui titoli". Se invece il concambio fosse più alto, prosegue l'esperto, "il mercato lo interpreterebbe come un’offerta più generosa verso Mediobanca. In questo caso gli azionisti di Mediobanca sarebbero favoriti, mentre per Mps aumenterebbe la diluizione".

In realtà, dice ancora Calì, però il numero del concambio "è solo una delle variabili, ci sono altri aspetti". Su Mps, aggiunge, pesa la "discontinuità manageriale quasi sempre aumenta lo sconto sui prezzi, il mercato ha sempre paura dell'incertezza". Ma "si tratta di effetti normali e di breve periodo" ed è anche vero, afferma ancora Calì, che è "una fase in cui qualsiasi operazione su questi titoli è puramente speculativa, e, causa guerra, il mercato è tanto volatile. Conviene allungare l'orizzonte temporale di investimento su tutto il settore". La terna di candidati per il ruolo di Ad - Corrado Passera, Carlo Vivaldi e Fabrizio Palermo – sono stati selezionati sulla base di profili con identikit vicino ai desiderata della Bce. (di Andrea Persili)