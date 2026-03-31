La lista del Cda e i candidati che vi sono inclusi "sono il risultato di un processo di selezione strutturato, rigoroso e trasparente". Lo scrive Mps in una lettera, in risposta alle valutazioni del proxy Iss. Tale processo, si legge, "è stato condotto con il supporto di primari advisor indipendenti dal Comitato Nomine in applicazione di criteri oggettivi basati sulla skills Matrix e sui requisiti ''fit & appropriate'' ed è stato vagliato e controllato a più livelli - incluse le funzioni di controllo, il Collegio Sindacale".

L'istruttoria, spiega la banca, ha incluso "un'ampia attività di ricerca e selezione sul mercato, la valutazione comparativa di un numero significativo di candidati e un dialogo con i principali azionisti". Ne è derivata una lista che "realizza un equilibrio tra continuità e rinnovamento", assicurando al contempo una copertura adeguata delle competenze richieste nella fase attuale (si vede documentazione di sintesi), con un candidato Ceo, Fabrizio Palermo, che "vanta un percorso particolarmente solido e rilevante nel settore di riferimento maturato in contesti altamente regolamentati e di rilevanza sistemica".

La lista presentata è dunque senz'altro "robusta e coerente con le esigenze anche prospettiche della Banca". Sicché - scrive la banca - "non appare condivisibile una valutazione atomistica dei singoli candidati, e men che meno l'imputazione ad alcuni soltanto degli amministratori uscenti e ricandidati di rilievi di natura procedurale. In questa prospettiva, non può incidere sulla valutazione del processo e dei candidati la scelta del precedente amministratore delegato, seguita dalla sua candidatura in una lista concorrente - circostanza inedita". Detta scelta è stata, infatti, ampiamente motivata e fondata su solide e plurime ragioni reputazionali, operative e strategiche".

Nicola Maione e Domenico Lombardi, continua la banca, "rappresentano elementi qualificanti dell’assetto complessivo del Consiglio, e come tali debbono essere considerati". La raccomandazione di voto contrario nei loro confronti finisce per incidere su figure che "contribuiscono in modo significativo alla qualità e all’efficacia dell’organo amministrativo che la lista del Consiglio aspira a esprimere".

La conferma di Nicola Maione alla presidenza, spiega ancora la banca, "costituisce un presidio essenziale di continuità in una fase particolarmente delicata". Il suo percorso all’interno della Banca, avviato nel 2018, gli ha "consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali e dei principali fattori di rischio, accompagnando il Consiglio nelle fasi di ristrutturazione e successivo rilancio, inclusa la definizione e l’avvio dell’ultimo Piano Industriale", sottolinea".

Mettere in discussione tale ruolo, spiega ancora Mps, "introdurrebbe un elemento di discontinuità non necessario, con possibili riflessi sull’efficacia dell’azione consiliare". Allo stesso modo, spiega nella lettera l'istituto, "Domenico Lombardi apporta un contributo qualificato ai lavori del Consiglio, anche attraverso il ruolo di Presidente del Comitato Nomine. In tale funzione, ha garantito un processo di selezione strutturato e un costante allineamento con le aspettative regolamentari, anche tramite l’interlocuzione con le autorità di vigilanza, inclusa la Bce". Una sua eventuale esclusione "determinerebbe una perdita di continuità proprio in un ambito che richiede particolare stabilità in questa fase", sottolinea ancora.

"Pur riconoscendo il ruolo degli advisor di voto riteniamo pertanto che, sul punto, la raccomandazione di Iss non rifletta adeguatamente né la solidità del processo di selezione né le effettive esigenze di governance", dice la banca che invita quindi a esprimere il sostegno a quei candidati che ne costituiscono parte integrante e che contribuiscono in modo qualificante al suo equilibrio complessivo. (di Andrea Persili)