L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Piaggio, riunitasi oggi in prima convocazione sotto la presidenza di Matteo Colaninno, con la partecipazione del 63,341% del capitale sociale, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024. Ha inoltre preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Piaggio al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità riferita alla stessa data. Lo si legge in una nota.

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio, l’Assemblea ha deliberato di assegnare 3.341.938,22 euro a riserva legale, 19.191.268,35 euro alla riserva da valutazione della partecipazione a patrimonio netto e fino a un massimo di 14.141.815,52 euro agli azionisti, sotto forma di saldo sul dividendo, pari a 4 centesimi di euro lordi per ciascuna azione ordinaria avente diritto. Questo importo si somma all’acconto sul dividendo, pari a 11,5 centesimi per azione, già distribuito il 25 settembre 2024 (con data stacco cedola il 23 settembre 2024), portando il dividendo complessivo per l’esercizio 2024 a 15,5 centesimi di euro per azione. La cedola n. 24 sarà staccata il 22 aprile 2025, con record date il 23 aprile e pagamento previsto il 24 aprile 2025.

L’Assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione per l’esercizio 2024, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis del Tuf, come illustrata nella Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Si è inoltre espressa favorevolmente sulla Sezione II della medesima Relazione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Infine, l’Assemblea ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di dotare la Società di una leva strategica utile per cogliere opportunità di investimento previste dalla normativa vigente, incluse quelle contemplate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, Mar), nel rispetto delle prassi riconosciute ai sensi dell’articolo 13 del Mar e delle disposizioni emanate dall’autorità nazionale competente. L’autorizzazione comprende anche la possibilità di procedere all’acquisto di azioni proprie in vista del loro eventuale annullamento.