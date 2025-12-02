circle x black
Prada ha completato l'acquisizione di Versace

L’operazione vale 1,25 miliardi di euro in termini di enterprise value. Prada ha definito Versace un brand "fortemente complementare"

Prada e Versace - Ipa
Prada e Versace - Ipa
02 dicembre 2025
Redazione Adnkronos
Il gruppo Prada ha completato l’acquisizione di Versace da Capri Holdings dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste. Lo rende noto il gruppo.

L'annuncio dell’acquisizione dell’iconico marchio della Medusa è arrivato il 10 aprile scorso, quando il gruppo Prada ha comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo per acquisire il 100% di Versace dall’americana Capri Holdings. L’operazione, dal valore di 1,25 miliardi di euro in termini di enterprise value, ha rappresentato sin da subito un investimento strategico.

Prada ha definito Versace un brand "fortemente complementare", con un potenziale di crescita significativo e ancora parzialmente inespresso. Oltre al cambio al timone creativo, con la nomina di Dario Vitale (ex Miu Miu) alla direzione creativa del marchio, che ha presentato la sua prima collezione nel settembre scorso, una delle mosse più significative della fase post-closing è stata la nomina di Lorenzo Bertelli, figlio maggiore di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, nel ruolo di presidente esecutivo del brand.

