Il Gruppo Renault, la casa automobilistica francese, ha comunicato che il volume delle vendite del primo trimestre è aumentato, ma i ricavi hanno registrato un leggero calo. L'azienda ha mantenuto le sue previsioni per l'anno fiscale 2025. Nel trimestre, il fatturato del gruppo è stato di 11,675 miliardi di euro (13,3 miliardi di dollari), in calo dello 0,3% rispetto agli 11,707 miliardi di euro dell'anno scorso. Tuttavia, il fatturato è cresciuto dello 0,6% a tassi di cambio costanti. Il fatturato del settore automobilistico, pari a 10,128 miliardi di euro, è diminuito del 3% su base riportata e del 2,2% a tassi di cambio costanti rispetto all'anno scorso. Tuttavia, i ricavi derivanti dal finanziamento delle vendite sono aumentati del 22,3%.

Il gruppo ha registrato vendite di 564.980 unità nel trimestre, in aumento del 2,9% rispetto all'anno scorso. In Europa, le vendite del gruppo sono cresciute del 2,8%, raggiungendo le 402.413 unità, in un mercato in calo del 2,0%. Il marchio Renault a livello mondiale ha registrato 389.016 vendite, in crescita del 6,5% rispetto all'anno precedente. In Europa, le vendite di autovetture Renault sono aumentate del 17,7%. Le vendite sui mercati internazionali sono aumentate dell'11,6%, sostenute da una crescita molto forte in America Latina, Marocco e Corea del Sud, grazie al piano strategico internazionale.

Per l'anno fiscale 2025, l'azienda continua a prevedere un margine operativo di gruppo in linea o superiore al 7%. Nel 2025, il gruppo lancerà sette veicoli e due restyling. Inoltre, il marchio Renault lancerà Grand Koleos e Kardian in nuove aree geografiche.