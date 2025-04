Non c'è solo Intesa Sanpaolo. Il risiko bancario, almeno per ora, non coinvolge tutti gli istituti. Alcune banche, come Fineco, Mediolanum, Azimut e Credem, restano ai margini delle grandi manovre di fusione e acquisizione. Secondo diversi analisti sentiti dall'Adnkronos, "il motivo è da ricercare nella solidità dei loro modelli di business, che garantiscono redditività senza bisogno di aggregazioni, nella forte fidelizzazione della clientela, che assicura continuità e stabilità, e in una governance spesso legata alle famiglie fondatrici, come nel caso di Mediolanum, che rende più difficile qualsiasi operazione esterna".

Questi istituti, dicono gli analisti, "puntano più sulla crescita del valore per i clienti già acquisiti che sull’espansione aggressiva del mercato e si distinguono per un’elevata specializzazione nei servizi". Fineco, Mediolanum e Azimut, evidenziano gli esperti, operano spesso più come reti di consulenza finanziaria che come banche tradizionali, "un modello - dicono - che consente loro di mantenere margini elevati senza esporsi ai rischi tipici del settore creditizio". Con bilanci solidi e business altamente redditizi, "non hanno (al momento) alcun interesse a entrare nel risiko bancario né a diventare prede di operazioni di consolidamento".

Alla base del risiko, evidenziano gli esperti, ci sono le strategie delle banche, fortemente influenzate dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea: con la graduale e prevedibile riduzione dei tassi di interesse, gli istituti di credito rischiano un calo della redditività, poiché il margine di intermediazione si assottiglierà progressivamente. "Sarà comunque necessario garantire agli azionisti dividendi elevati, mentre i costi, in particolare quelli legati all’innovazione tecnologica, resteranno molto elevati", dicono gli esperti che evidenziano: "Diventa quindi cruciale ampliare la base clienti, sfruttare le economie di scala, aumentare la competitività e diversificare le fonti di reddito". (di Andrea Persili)