Taglio delle stima di crescita per l'Italia. S&p global ratings ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2025, che dallo 0,9% della precedente stima di novembre scendono allo 0,6%. In leggero calo anche il 2026, che passa dall'1,1% all'1%. Mentre per il 2027 la revisione è in lieve rialzo (dallo 0,9% all1%). I dati sono contenuti nelle tabelle del global economic outlook dell'agenzia di rating, relativo al secondo trimestre.