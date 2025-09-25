circle x black
Sapio, finalizza closing per acquisizione Baywater Healthcare

"entra oggi nel mercato del Regno Unito e compie un passo avanti nella strategia di sviluppo del piano industriale"

Sapio, finalizza closing per acquisizione Baywater Healthcare
25 settembre 2025 | 13.39
Redazione Adnkronos
Il gruppo Sapio "in questi giorni ha finalizzato il closing dell’operazione per l’acquisto dal gruppo francese Bastide di Baywater Healthcare Uk Limited, società che opera nel settore dell’ossigenoterapia domiciliare e dell’assistenza respiratoria domiciliare nel Regno Unito".

La società britannica "entra quindi ora a far parte della famiglia Sapio, fondata dalle famiglie Dossi e Colombo, a Monza, nel 1922. Si tratta di un’acquisizione strategica particolarmente rilevante in quanto Baywater Healthcare è leader nell’erogazione di tali servizi in Uk con oltre 60.000 pazienti e una quota di mercato superiore al 50%". Il fatturato annuo "si aggira intorno ai 60 milioni di euro con circa 500 dipendenti".

Grazie a questa operazione Sapio, già presente in altre 8 nazioni e con un fatturato di circa 1 miliardo di euro, "entra oggi nel mercato del Regno Unito e compie un passo avanti nella strategia di sviluppo del piano industriale attraverso la quale il Gruppo punta a diventare uno dei principali player indipendenti nell’assistenza domiciliare in Europa".

Sapio Baywater Healthcare acquisizione
