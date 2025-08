Trimestrali, Bank of England e tensioni Usa-Cina. La settimana finanziaria del 4 agosto

Settimana di trimestrali. Occhi puntati sul nuovo round che coinvolgerà Banco Bpm, Telecom Italia, Bper, Monte dei Paschi, Buzzi Unicem, Generali, Interpump e Unipol: "Un blocco eterogeneo ma strategico, che abbraccia banche, industria, assicurazioni e infrastrutture" dice all'Adnkronos Gabriel Debach, market analyst di eToro. A livello europeo "la scena sarà divisa tra i dati macro, con attenzione a Germania, Francia e Spagna, e le trimestrali di colossi come Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, Merck, Commerzbank e Rheinmetall. L’Eurozona pubblicherà anche vendite al dettaglio, prezzi alla produzione e dati sul commercio estero". Nel Regno Unito, occhi puntati sulla Bank of England dove si attende per giovedì un taglio di 25 punti base che potrebbe portare i tassi al 4%.

Negli Stati Uniti, si entra nella fase conclusiva della stagione degli utili. Tra i nomi in calendario questa settimana c'è Palantir di Peter Thiel - primo titolo dello S&P 500 per performance da inizio anno e quinto per contributo sull’indice nonostante un peso di solo lo 0,63% -, ma anche Disney, Uber, McDonald’s, Caterpillar, Pfizer, Amd, Eli Lilly, Gilead Sciences e ConocoPhillips. "Occhi puntati anche sul dato Ism servizi, previsto in crescita, sugli ordini alle fabbriche e sul rilascio del Sloos da parte della Fed, l’indagine chiave sulle condizioni del credito bancario". A livello geopolitico "un nuovo punto critico. Giovedì entrano in vigore le nuove tariffe 'reciproche' annunciate da Trump, mentre resta aperta la questione negoziale con la Cina" incalza Debach.