Unicredit avrà una nuova sede a Milano, situata nell'area di Scalo Farini che comprenderà, oltre ai nuovi uffici della banca, spazi verdi, uffici, residenze, social housing e nuovi servizi per l'intera città. A progettarla sarà Herzog & de Meuron, uno degli studi di architettura più prestigiosi e riconosciuti al mondo.

In una nota, Unicredit spiega che nuovo il nuovo headquarter promuoverà un modello virtuoso e sostenibile di integrazione sociale, contribuendo alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, una delle iniziative più importanti di questo genere in Europa. Il progetto della sede rappresenterà i valori di innovazione e sostenibilità di Unicredit, contribuendo alla rinascita di Scalo Farini e al progresso della città di Milano e dell'Italia. Attraverso il campus, Unicredit intende promuovere lo sviluppo futuro delle comunità locali e garantire alle persone di Unicredit un nuovo ambiente di lavoro sostenibile e moderno.

Fondato a Basilea nel 1978, lo studio di architettura internazionale Herzog & de Meuron vanta una consolidata esperienza, con opere iconiche come lo Stadio Nazionale di Pechino, la Tate Modern di Londra e l'Elbphilharmonie di Amburgo. Per la nuova sede, lo studio propone una visione progettuale integrata che unisce precisione e rigore architettonico, con sperimentazione innovativa e rispetto per il contesto di Scalo Farini. Lo sviluppo della sede avverrà contemporaneamente alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, in linea con le tendenze internazionali di trasformazione urbana e ispirandosi ai più moderni principi di sostenibilità ambientale. Unicredit, infine, fa sapere di aver avviato l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto per la nuova sede.