A quanto apprende Adnkronos da fonti a conoscenza del dossier potrebbe arrivare tra oggi e domani l'ok della Bce all’ascesa del gruppo italiano Unicredit fino al 29,9% nel capitale della tedesca Commerzbank. In un primo momento si era parlato di una data compresa "entro lunedì". Con l'autorizzazione l'istituto di Piazza Gae Aulenti, che della seconda banca tedesca ha già il 9,5%, potrà trasformare in azioni gli strumenti finanziari che detiene su un altro 18,6% del capitale.

Il matrimonio tra le due banche, qualora andasse a buon fine, farebbe nascerebbe un colosso bancario europeo tra i primi cinque-sei del continente per dimensione dell'attivo in grado di oltrepassare definitivamente i vecchi confini nazionali. Ma la partita è tutt'altro che risolta. Secondo diversi analisti sentiti dall'Adnkronos la partita è più complessa: di mezzo non ci sarebbe solo il nazionalismo teutonico, ma un disegno economico complessivo. "E' probabile - ha spiegato all'Adnkronos Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA Sgr, all'Adnkronos - che la volontà politica in Germania sia quella di avere due poli: oltre a Deutsche Bank, un secondo raggruppamento costruito attorno a Commerzbank: ecco il motivo per cui non vogliono cederla a Unicredit".

La tesi troverebbe conforto nelle parole del cancelliere in pectore, Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, a difesa dell'autonomia di Commerz: "Parole - sottolineano fonti ben informate - pronunciate in un evento a porte chiuse organizzato da BlackRock". Tradotto: un evento non inquinato dalla necessità di fare propaganda. La necessità di un secondo polo tedesco trova la propria ratio nella struttura del sistema bancario teutonico: "Tutt'altro che solido, soprattutto lato banche regionali", dicono i ben informati. Ergo Deutsche Bank non basta, la Germania ha necessità di una pluralità di istituti: soprattutto a sostegno delle piccole e medie imprese e per il rilancio delle esportazioni: il cuore del programma della Cdu. Ecco la ragione, sottolineano le fonti, del perché "Merz, uomo di finanza con una certa competenza in questo ambito e che dovrebbe, tecnicamente, essere aperto alle operazioni di mercato, ha in realtà palesato a più riprese la sua contrarietà all'operazione su Commerzbank". (di Andrea Persili)