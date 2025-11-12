"Non possiamo accettare l’affermazione secondo cui saremmo una minaccia per la sicurezza nazionale, perché non lo siamo"

“Su Banco Bpm abbiamo chiuso quel capitolo. Abbiamo provato a determinate condizioni. Per varie ragioni non doveva essere, quindi l’abbiamo chiuso”. Con queste parole l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha archiviato definitivamente l’ipotesi di un’operazione su Banco Bpm, intervenendo all’evento Future of Finance in corso a Milano.

Orcel ha sottolineato come la chiusura del dossier rappresenti anche un punto di forza per la banca: “Il livello di energia, di spinta e di risultati che il team italiano sta raggiungendo ora, perché ha un’autostrada chiara verso un obiettivo senza distrazioni del tipo ‘forse questo, forse quello’, è sorprendente”.

Tuttavia, il manager ha spiegato che il ricorso di Unicredit al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar sul golden power esercitato dal governo sull’Ops lanciata su Banco Bpm non rappresenta un riapertura del dossier, bensì un atto dovuto: “Non c’è nessuno scontro, vogliamo solo chiudere il cerchio. È importante ottenere chiarezza legale, in un senso o nell’altro. Il consiglio della banca ha un dovere di diligenza verso Unicredit, e quindi abbiamo il dovere di chiarire ciò che è accaduto”.

Orcel ha poi rimarcato che l’obiettivo del ricorso è soprattutto tutelare la reputazione del gruppo: “Non possiamo accettare l’affermazione secondo cui saremmo una minaccia per la sicurezza nazionale, perché non lo siamo. Tutto il resto è difendibile, ma questo no: non possiamo accettarlo perché crediamo che non sia corretto”.

Guardando al futuro, il ceo ha ribadito che Unicredit resta ben posizionata per eventuali mosse di M&A in Europa, ma sempre con disciplina e attenzione alla creazione di valore: “Siamo la banca in Europa con più opzioni di M&A perché siamo in 13 mercati. Ma siamo disciplinati nel non deludere gli azionisti, quindi non faremo operazioni che non creano valore”. (di Andrea Persili)