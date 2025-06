È "positivo il dialogo in corso, più si risolvono le cose con il dialogo e meglio è". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Dialogo economico Italia-India, evento parallelo al Forum imprenditoriale tra i due Paesi, a Brescia, in merito all'applicazione del golden power da parte dell'esecutivo alle operazioni di Unicredit nel contesto del risiko bancario.

La speranza del titolare della Farnesina è che il caso si possa "risolvere con un confronto che possa tutelare anche le imprese italiane che lavorano in Russia", interessate dalle prescrizioni dell'esecutivo. "Non è questione di battaglie ideologiche, si tratta di tutelare le imprese e di risolvere un problema. Secondo me non ci sono le basi giuridiche per questo golden power, però visto che c'è ora bisogna trovare una soluzione positiva per le imprese", aggiunge.