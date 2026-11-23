Alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la presidente del Women Economic Forum Italia, Marilena Citelli Francese, ospite di AdnFinance, il format tv dagli studi di Milano, ha richiamato l'attenzione sulla violenza economica, sulle disparità salariali e previdenziali e sui rischi legati all'intelligenza artificiale.

La violenza contro le donne non è soltanto fisica o psicologica. Esiste anche una violenza economica, meno visibile ma capace di condizionare profondamente la libertà individuale, le scelte professionali e il futuro previdenziale delle donne. Dalle differenze retributive alla difficoltà di accedere ai ruoli di vertice, fino alla dipendenza finanziaria all'interno della famiglia: il divario di genere continua a rappresentare una delle grandi questioni irrisolte delle economie avanzate. Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a richiamare l'attenzione su questo fenomeno è Marilena Citelli Francese, presidente del Women Economic Forum in Italia, ospite di Adnfinance, il format tv dagli studi di Milano. "L'indipendenza economica è il fattore principale per la propria libertà anche culturale, sociale e fisica", ha sottolineato Citelli Francese, ricordando la missione del Women Economic Forum, organizzazione internazionale nata nel 2015 e presente, in 150 Paesi, con 2 milioni di associati. Per Citelli Francese, la consapevolezza finanziaria deve partire dalle scelte quotidiane. Anche la gestione del conto corrente può diventare un elemento fondamentale di autonomia. "Non è possibile che ci siano donne che lavorano, percepiscono uno stipendio e hanno ancora il conto cointestato", ha osservato, invitando le donne a mantenere un conto personale e a gestire autonomamente il proprio reddito, pur nella condivisione delle spese familiari. Un messaggio che mette al centro la responsabilità individuale, senza sottovalutare gli ostacoli culturali e strutturali che ancora limitano le opportunità femminili.

Gender gap, l'Italia in ritardo: 83esima su 145 economie

La fotografia del divario di genere continua a evidenziare ritardi significativi. Secondo i dati del Global Gender Gap Report 2026 del World Economic Forum, richiamati nel corso dell'intervista, saranno necessari circa 120 anni per raggiungere la piena parità di genere a livello globale.L'Italia occupa l'83esima posizione su 145 economie analizzate, ma scivola al 121esimo posto per partecipazione economica e opportunità professionali. Un risultato che evidenzia quanto il mercato del lavoro rappresenti ancora uno dei principali punti deboli del Paese."Sono numeri spaventosi”, ha commentato Citelli Francese, sottolineando come il confronto per l'Italia debba essere soprattutto con le economie europee e occidentali.

La presidente, ha invitato, tuttavia, a non considerare inevitabili le tempistiche indicate dalle statistiche internazionali. "Siamo noi donne che dobbiamo essere in grado di ridurre i tempi e far in modo che non servano 100 anni, ma molto meno", ha affermato, chiedendo un'accelerazione culturale e sociale. Una sfida che, precisa, non deve trasformarsi in contrapposizione tra uomini e donne: "Non è una guerra fra sessi, deve essere una condivisione di argomenti".

Stipendi e pensioni, il costo economico della disuguaglianza

Il divario di genere non rappresenta soltanto un problema di equità sociale, ma anche un freno alla crescita economica.Secondo le stime OCSE , colmare le differenze tra uomini e donne nella partecipazione al mercato del lavoro e nelle ore lavorate potrebbe determinare un incremento medio del PIL del 9,2% entro il 2060 nei Paesi dell'organizzazione.

In Italia, inoltre, il divario nei redditi attesi lungo l'arco della vita supera il 40%, rispetto a una media OCSE del 35%. Una differenza che riflette non soltanto le retribuzioni, ma anche la continuità delle carriere, le opportunità occupazionali e le ore lavorate.Le conseguenze si estendono inevitabilmente alla previdenza, alimentando il cosiddetto pension gap, ossia la distanza tra i trattamenti pensionistici percepiti da uomini e donne.

"È una grande violenza di genere perché la donna si sente meno valutata perché viene meno pagata", ha affermato Citelli Francese. La presidente invita le lavoratrici a non considerare inevitabile una retribuzione inferiore rispetto a quella dei colleghi uomini e a difendere il proprio valore professionale.Il tema diventa ancora più rilevante quando si guarda alla pensione e alla sicurezza economica nella terza età. Separazioni, divorzi o la perdita del coniuge possono rendere particolarmente fragile la condizione di chi non ha costruito una propria autonomia finanziaria."Prevedere il proprio futuro è un concetto indispensabile per la donna", ha sottolineato. "Siamo noi responsabili delle nostre azioni".

Intelligenza artificiale, il rischio di ampliare le disuguaglianze

Tra le nuove sfide per l'occupazione femminile emerge quella dell'intelligenza artificiale.

La trasformazione tecnologica potrebbe incidere profondamente sul mercato del lavoro, modificando professioni, competenze e opportunità di carriera.Secondo Citelli Francese, il rischio è che le donne finiscano per subire in misura maggiore le conseguenze della riorganizzazione produttiva, anche a causa della loro minore presenza nelle posizioni decisionali."L'intelligenza artificiale sarà devastante per uomini e donne, per la società del futuro", ha sostenuto la presidente, esprimendo preoccupazione per la possibile sostituzione di numerose mansioni. A suo giudizio, il cambiamento richiederà un ripensamento delle politiche occupazionali, della formazione e degli strumenti di protezione sociale.La questione riguarda anche la distribuzione del potere nelle imprese. La presenza femminile nei ruoli apicali resta limitata e questo, secondo Citelli Francese, rischia di penalizzare ulteriormente le donne nelle decisioni legate all'innovazione tecnologica e alla trasformazione del lavoro.Per la presidente del Women Economic Forum Italia, occorre intervenire subito, rafforzando la formazione e preparando le nuove generazioni a un mercato del lavoro destinato a cambiare rapidamente.

Quote rosa e trasparenza salariale: “Ora prevalga il merito”

Nel percorso verso la parità di genere, Citelli Francese riconosce il ruolo svolto dalle quote rosa, considerate uno strumento necessario per superare le resistenze culturali e aprire alle donne l'accesso ai vertici aziendali.

"Sono stata favorevole perché hanno rotto un sistema di esclusione", ha spiegato, ricordando come l'introduzione di obblighi normativi abbia rappresentato una svolta.

L'obiettivo, tuttavia, deve essere quello di arrivare a un mercato del lavoro nel quale la presenza femminile nelle posizioni di responsabilità non dipenda più da vincoli legislativi.

"Mi auguro che si arriverà al momento in cui le quote rosa non serviranno più", ha affermato.Al centro deve esserci la meritocrazia, senza distinzioni di genere. "Se tu hai un'azienda devi premiare chi merita, non farti gidare da altri criteri". Un altro passaggio importante è rappresentato dalla Direttiva europea sulla trasparenza retributiva, che punta a rendere più facilmente individuabili e contrastabili le discriminazioni salariali.Per Citelli Francese, però, le norme da sole non bastano: devono essere accompagnate dalla disponibilità delle donne a far valere concretamente i propri diritti. "La normativa serve per dare delle direttive, però se questa normativa non viene poi condivisa dal genere femminile, allora non servirà niente", ha osservato.

Il ruolo della politica e il peso degli stereotipi

La battaglia per la parità di genere passa anche dalla politica e dal linguaggio pubblico.

Secondo Citelli Francese, la scarsa rappresentanza femminile nelle istituzioni riflette gli squilibri ancora presenti nella società.La presidente ha richiamato l'attenzione sul rischio che stereotipi e modelli culturali diffusi attraverso i social media possano scoraggiare le giovani donne dal costruire una carriera autonoma. Particolarmente critica la sua valutazione dei messaggi che invitano le donne a rinunciare temporaneamente al lavoro per dedicarsi esclusivamente alla famiglia."Interrompere una carriera, ha avvertito, può rendere estremamente difficile recuperare successivamente le opportunità professionali perdute". La presidente ha richiamato, poi, anche la necessità di un linguaggio rispettoso nei confronti delle donne che ricoprono incarichi istituzionali."Ci possono essere le critiche, ma non devono essere offensive", ha osservato, sottolineando come il rispetto delle figure istituzionali rappresenti anche una questione educativa e culturale.

Women Economic Forum, educazione finanziaria e una banca per le imprese femminili

Tra i progetti annunciati dal Women Economic Forum figura The World Women Bank, un'iniziativa che dedicata agli investimenti nelle società guidate da donne.Parallelamente, l'organizzazione sta sviluppando piattaforme di educazione finanziaria destinate a essere diffuse in tutti i Paesi.L'obiettivo è rafforzare la conoscenza degli strumenti finanziari e accompagnare le donne nelle decisioni economiche, dagli investimenti alla pianificazione del futuro. "Non basta parlare del conto corrente, l'educazione finanziaria va di pari passo con quello che succede nel mondo", ha sottolineato la presidente, annunciando il lancio di una piattaforma anche in Italia, attraverso la quale gli utenti potranno porre domande e ricevere risposte. Un progetto che punta a trasformare l'educazione finanziaria in uno strumento concreto di emancipazione.