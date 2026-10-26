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Forum Defence Procurement, Crosetto: la sicurezza si costruisce facendo sistema

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26 ottobre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma ha ospitato la seconda edizione del Forum Defence Procurement, alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha richiamato la necessità di una visione strategica in grado di coniugare sicurezza, crescita economica e capacità industriale. In un contesto internazionale in rapida evoluzione, il Ministro ha sottolineato come la sicurezza non possa prescindere dalla stabilità economica, dallo sviluppo e dalla coesione sociale. Per affrontare efficacemente le sfide comuni è quindi necessario superare le frammentazioni, condividere obiettivi e accelerare i processi decisionali. In questa prospettiva, l’Italia sostiene una difesa europea fondata attorno a priorità condivise e a una maggiore integrazione di risorse, competenze e capacità, superando i limiti dell’azione dei singoli Stati. Un approccio che consolida il legame tra istituzioni, Forze Armate e industria e riconosce nella cooperazione un fattore cruciale per la sicurezza e l’autonomia strategica dell’Europa.
Il comunicato della Difesa

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