Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, accompagnato da una delegazione dello Stato Maggiore della Difesa, si è recato ad Hanoi, in Vietnam, per prendere parte alla seconda edizione del Forum Italia-Vietnam sull’industria della difesa. La missione in Vietnam del Sottosegretario si inserisce tra le attività volte a consolidare le relazioni tra i due Paesi, oltre che a sondare nuove aree di cooperazione in ambito di produzione e commercializzazione di armamenti. “Occasioni di confronto come questa sono preziose per costruire una cooperazione strutturata e di reciproco vantaggio, per accrescere il dialogo tra i due Paesi e per generare sinergie strategiche per i reciproci settori industriali. Un dialogo costante anche tra i settori della difesa è fondamentale per affrontare con prontezza le attuali sfide del complesso scenario geopolitico internazionale”, ha detto Perego nel suo intervento di apertura dei lavori del Forum. In conclusione, il Sottosegretario ha dichiarato: “Sono convinto che un partenariato solido e duraturo tra Italia e Vietnam rappresenti un valore strategico per difendere la pace e la sicurezza”.

Link: News completa