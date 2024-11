Alfredo alla Scrofa, lo storico locale romano sbarca a Masterchef Turchia con le mitiche fettuccine

In occasione della IX Settimana della Cucina Italiana, che si svolge dal 16 al 22 novembre in tutto il mondo, Mario Mozzetti, proprietario del ristorante romano Alfredo alla Scrofa, ha portato negli studi di Masterchef Turchia lo stile e l’eleganza della grande Cucina italiana. In una puntata tutta dedicata alla cucina del Bel Paese, Mario Mozzetti, che oltre a essere ristoratore sta fondando una scuola di mantecatura internazionale a Roma, ha invitato i concorrenti a fare i primi passi nell'arte della mantecatura, in cui la pasta si unisce in un abbraccio con salse e condimenti. Le Fettuccine Alfredo, unione di soli tre ingredienti (pasta fresca, Parmigiano reggiano e burro artigianale) vanno mantecate con attenzione dosando con cura gli ingredienti e l’acqua di cottura e riproducendo attentamente una precisa scaletta di movimenti circolatori. Grazie a questa “danza” di gesti attenti e ripetuti i concorrenti di Masterchef hanno imparato a emulsionare la salsa delle Fettuccine Alfredo rendendola setosa e cremosissima.

Insieme a ossobuco e risotto, a passatelli in brodo, ai carciofi alla giudia e alla torta della nonna, le Fettuccine Alfredo hanno raccontato l’Italia e la sua ricchezza gastronomica all’interno del programma Masterchef, consolidato riferimento dell’intrattenimento internazionale, attento nel portare all’attenzione del grande pubblico i più iconici rappresentanti della cultura gastronomica mondiale. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya e Somer Sivrioğlu, chef e giudici del programma hanno amato il racconto del 'Mantecatore', il suo stile e soprattutto hanno inserito il gesto della mantecatura fra le colonne portanti della Cucina italiana all’estero.

“Alfredo alla Scrofa e le Fettuccine Alfredo non sarebbero stati riconosciuti in tutto il mondo come rappresentati della cultura Made in Italy senza la figura fondamentale del 'Mantecatore'. È stato per me un grande onore poter portare nelle case degli appassionati di Masterchef Turchia un pezzo di storia gastronomica del nostro paese”, commenta Mario Mozzetti. A dicembre 2024 inizieranno i festeggiamenti dei 110 anni di storia del ristorante Alfredo alla Scrofa, di recente iscritto nel Registro delle Imprese storiche italiane, con un ricco cartellone di eventi, appuntamenti e novità. Il 2025 sarà l’anno in cui raccontare come un ristorante storico e una ricetta iconica sono nati e come si stanno sviluppando, mantenendo radici salde nel passato, ma guardando al futuro.