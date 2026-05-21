Torna 'La Festa del Podere', il 6 giugno si celebra la birra artigianale tra natura e dj set

Una giornata tra birra artigianale, natura, musica e convivialità nel cuore della campagna romana. Sabato 6 giugno 2026 torna 'La Festa del Podere', l’evento organizzato da Podere 676 Birrificio Agricolo che ogni estate richiama appassionati di craft beer e visitatori da Roma e dal litorale. Dalle 12 fino all’1 di notte, si legge in una nota, il birrificio agricolo di Testa di Lepre aprirà le sue porte per una lunga festa all’aperto tra degustazioni, street food agricolo e dj set sotto le stelle. Podere 676 celebra l’estate con 10 birre artigianali alla spina. Protagoniste assolute dell’evento saranno le birre agricole prodotte direttamente dal Podere. Per tutta la giornata il pubblico potrà degustare dieci diverse birre artigianali alla spina, tra etichette storiche, produzioni stagionali e sperimentazioni brassicole legate al mondo agricolo. Un’occasione per scoprire il lavoro di Podere 676 Birrificio Agricolo, realtà diventata negli anni un punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale nel Lazio grazie alla sua filosofia produttiva legata alla terra e alla filiera agricola.

Per l’occasione il Podere si trasformerà in un grande beer garden immerso nel verde, con tavolate condivise, aree relax e un’atmosfera informale pensata per vivere una giornata all’aria aperta a pochi minuti da Roma. Accanto alla birra ci sarà spazio anche per il food agricolo, con panini, specialità rustiche e sapori della tradizione disponibili dalla pausa pranzo fino alla sera. L’evento è pensato per gruppi di amici, famiglie e appassionati del mondo craft beer alla ricerca di una festa estiva lontana dal caos cittadino.

Nel pomeriggio sono previsti momenti di intrattenimento e giochi conviviali, mentre dalle 19 partirà il dj set con Marco Merisi e Francesco Basile. La musica accompagnerà il pubblico fino a tarda notte, trasformando il birrificio agricolo in una festa estiva sotto le stelle tra brindisi, birra artigianale e atmosfera conviviale. Negli anni 'La Festa del Podere' è diventata uno degli eventi estivi più riconoscibili del territorio di Fiumicino e della campagna romana, capace di unire il mondo della birra artigianale agricola a quello della socialità e della musica live. L’appuntamento è per sabato 6 giugno da Podere 676 Birrificio Agricolo a Testa di Lepre, dalle 12 fino all’1 di notte.