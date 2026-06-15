circle x black
Cerca nel sito
 

Ministero dell'Agricoltura: definita la strategia operativa per coordinare le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto alle frodi nel comparto

Controlli agroalimentari, ADM nella nuova Cabina di Regia

sponsor

Controlli agroalimentari, ADM nella nuova Cabina di Regia
15 giugno 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è ufficialmente insediata venerdì scorso, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, la Cabina di Regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare presieduta dal Ministro Francesco Lollobrigida.

CTA

Durante l’incontro, il Gruppo di Lavoro, che riunisce rappresentanti delle principali amministrazioni e forze impegnate nella tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, nella prevenzione e repressione delle frodi e nella salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese del settore, ha definito gli indirizzi operativi e le priorità che guideranno i lavori nei prossimi mesi, in un’ottica di collaborazione e condivisione delle competenze.

Come previsto dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli partecipa di diritto ai lavori della Cabina di Regia con la presenza del Direttore Antifrode.

Al termine dell’evento, il cons. Sergio Gallo ha dichiarato: “Essere parte attiva della Cabina di Regia è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Agenzia delle Dogane e, in particolare, per la Direzione Antifrode che mi pregio di guidare. Questo gruppo di lavoro rappresenta un importante luogo di confronto permanente tra amministrazioni, forze di polizia, organismi di controllo e rappresentanze del settore produttivo. Sono certo che il lavoro comune consentirà di individuare priorità operative condivise e di orientare le attività di vigilanza verso i fenomeni che maggiormente incidono sulla competitività delle imprese e sulla fiducia dei consumatori”.

Tra i compiti della Cabina figurano la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell’efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare, la redazione annuale del Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo e la promozione di campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ministero agricoltura agenzia dogane e monopoli controlli agroalimentari antifrode
Vedi anche
Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"
News to go
Medico a Roma paziente a Pechino, eseguito con successo intervento in telechirurgia robotica
Mazzi: "Stagione turistica si preannuncia buona"
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"
News to go
Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza