Mondiali: Brasile e Inghilterra avanti nei pronostici

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 propongono due confronti di grande interesse, con Brasile, Norvegia, Messico e Inghilterra pronte a giocarsi un posto tra le migliori otto nazionali del torneo.

Secondo le quote dei bookmaker, il Brasile parte nettamente favorito nella sfida contro la Norvegia, in programma alle 22:00 italiane. Il successo della Seleção nei tempi regolamentari è offerto a 1,80, contro il 4,70 della formazione scandinava, mentre il pareggio è quotato 3,70.

Per il mercato delle reti, l'Over 2,5 è proposto a 1,65, mentre l'Under 2,5 sale a 2,15.

Più equilibrato il secondo ottavo di finale, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 2:00, tra Messico e Inghilterra. Gli inglesi partono leggermente avanti con il 2 a 2,45, mentre il successo del Messico è bancato a 3,15. Il pareggio è offerto a 3,20.

Per questa gara gli operatori prevedono una sfida più chiusa sul piano realizzativo: l'Under 2,5 è favorito a 1,58, mentre l'Over 2,5 è quotato 2,30.

Le quote indicano dunque il Brasile come netto favorito contro la Norvegia, mentre il confronto tra Messico e Inghilterra si annuncia decisamente più equilibrato. In entrambe le sfide è in palio la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 2026.