MotoGP, Gran Premio della Thailandia: la stagione riparte con il duello tra Marquez e Bagnaia

Il Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento della stagione MotoGP, si preannuncia ricco di emozioni e sfide, come evidenziato dalle quote dei bookmaker. In particolare, nella lotta per la pole position, l’attenzione sarà rivolta a Marc Marquez e Francesco Bagnaia, complici anche l’assenza del campione in carica Jorge Martin per infortunio.

I due compagni di squadra in Ducati si presentano come i principali favoriti, con quota 2.00, segno di un equilibrio evidente tra i due. Alle loro spalle, il giovane Pedro Acosta potrebbe essere una sorpresa: nonostante la poca esperienza in MotoGP, ha già dimostrato un enorme potenziale ed è quotato a 9.00. Segue Alex Marquez a 12.00, confermando un buono stato di forma, ma ancora distante dai top rider. Tra gli outsider figurano Franco Morbidelli (20.00), Brad Binder e Fabio Quartararo (25.00), entrambi pronti a giocarsi le loro chance.

Per quanto riguarda la Sprint Race, che inaugurerà la stagione sabato, le quote vedono ancora Marquez favorito a 1.85, con Bagnaia leggermente più staccato a 2.25. Acosta migliora il suo valore scendendo a 7.50, segnale che i bookmaker credono sempre di più nelle sue possibilità di lottare per il podio. Alex Marquez resta stabile a 12.00, mentre Binder e Morbidelli scendono a 16.00, a dimostrazione di un possibile avvicinamento alle posizioni di testa.

Infine, per la gara di domenica, le quote restano simili a quelle della Sprint: Marquez ancora favorito a 1.85, seguito da Bagnaia a 2.25. Acosta rimane una valida opzione a 9.00, mentre Alex Marquez (12.00) e Morbidelli (16.00) mantengono le loro posizioni. Spunta anche il nome di Fabio Di Giannantonio, quotato a 25.00, che potrebbe rivelarsi una sorpresa nel primo GP della stagione.