Nations League: Germania e Spagna nettamente favorite su Ungheria e Svizzera

È ripartita anche la Nations League con i primi match della fase a gironi. Nella serata di giovedì Cristiano Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 900 gol in carriera: l'attaccante del Portogallo tornerà in campo domenica sera, davanti al proprio pubblico, contro la Scozia. CR7 non vuole fermarsi e, stando alle quote dei bookmakers, sarà ancora marcatore nel match. La rete dell'ex Juventus è bancata a 1.70, con la vittoria dei portoghesi a quota 1.20. Il 2 della Scozia si trova a quota 13.00.

Sono nettamente favorite anche Germania e Spagna, nonostante l'impegno più complicato dei campioni d'Europa in carica sul campo della Svizzera. La Nazionale tedesca è bancata a 1.30 contro l'Ungheria, le Furie Rosse si trovano a quota 1.70 con i padroni di casa bancati a 5.00. Interessante anche la quota di Lamine Yamal, marcatore "sì" a 3.50. Infine, altre big impegnate sono l'Olanda, bancata a 1.20 contro la Bosnia-Erzegovina, la Crozia e la Danimarca: entrambe le Nazionali sono favorite su Polonia e Serbia a quota 1.70.