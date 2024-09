Serie A: crollano le quote dell'esonero di Fonseca. L'Inter torna la netta favorita per lo Scudetto

Nonostante le poche partite disputate, l'ultimo weekend di Serie A ha consegnato verdetti già importanti per gli equilibri del nuovo campionato. Il primo è la conferma che la squadra di riferimento rimane l'Inter di Simone Inzaghi. La prova di forza contro l'Atalanta ha rimesso i nerazzurri in cima alla classifica e consolidato il ruolo di assoluta favorita per la vittoria del campionato. Soprattutto dopo il passo falso della Juventus di Thiago Motta, anche dal punto di vista del gioco.

Anche nelle quote Scudetto si riapre così un ampio gap tra l'Inter e le altre pretendenti. Stando ai bookmakers, infatti, la squadra di Inzaghi è bancata intorno alla quota 1.60, con la Juve salita di nuovo a 3.50. Il divario con le altre rivali, invece, è già enorme: il Napoli di Conte è bancato a 10.00, il Milan di Fonseca è salito fino a quota 15.00. Crolla anche la quota dell'esonero del tecnico rossonero, scesa addirittura fino a 1.65 dopo i 2 punti raccolti in tre giornate.

Anche nell'ultimo turno di Serie A non sono mancate le sorprese, a partire proprio da Lazio-Milan di sabato dove l'X finale era il risultato meno probabile ad oltre 3.25. La vittoria dei biancocelesti era bancata a 2.80, quella dei rossoneri a quota 2.60. Non ha vinto neanche la Fiorentina di Palladino, che contro il Monza era bancata a 1.85 pre-match, così come la Juve di Thiago Motta. Il successo dei bianconeri, infatti, era dato sotto a 1.80 rispetto alla quota 3.50 dell'X. Ora la pausa per le Nazionali prima di tuffarsi nel tour de force tra i campionati nazionali e l'inizio delle competizioni europee da metà settembre e della nuova Champions League.