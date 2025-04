Serie A, per la retrocessione è corsa a tre: il Parma frena l’Inter

La Serie A continua a regalare sorprese e risultati che possono cambiare le carte in tavola da qui alla fine del campionato. In zona retrocessione è stato un weekend di gare importanti.

Il Parma è riuscito nell’impresa di frenare la corsa dell'Inter in vetta alla classifica. Dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo, i gialloblù hanno reagito con determinazione nella ripresa, trovando il gol del 2-2 che ha sancito il risultato finale. La squadra, allenata dall'ex nerazzurro Chivu, ha avuto anche altre buone occasioni per completare l'impresa, ma la scarsa concretezza sotto porta non ha permesso loro di completare il colpaccio. Nonostante ciò, il pareggio ottenuto contro una big come l'Inter è molto importante per il morale e per la consapevolezza che può fornire alla squadra in vista del finale di stagione. Il Parma sa bene che, purtroppo, il suo cammino per evitare la retrocessione non sarà facile, ma il punto strappato al Tardini dà sicuramente una spinta psicologica importante.

Seppur la classifica resti invariata per quanto riguarda le distanze dal terz'ultimo posto, la modalità con cui è arrivato il pareggio fa la differenza. La quota retrocessione del Parma ora è salita a 3.00, ma ciò che conta davvero è la mentalità della squadra, che potrebbe rivelarsi un fattore fondamentale nelle prossime giornate.

Intanto, in fondo alla classifica, continuano a battagliare anche Empoli e Lecce. Gli azzurri, in particolare, avevano un match fondamentale al Castellani contro il Cagliari, un altro scontro diretto per la salvezza. La partita si è conclusa con un noioso 0-0, con entrambe le squadre troppo concentrate a non perdere, piuttosto che a cercare la vittoria. Il pareggio, seppur utile per non affondare ulteriormente, non ha risolto la situazione. L’Empoli ora è quotato a 2.25, mentre il Cagliari sembra essersi tolto dalla corsa alla retrocessione, con una quota che si è alzata a 25.00.

L'altra partita di questo weekend che avrebbe potuto cambiare gli equilibri è stata quella tra Lecce e Venezia, giocata al Via del Mare. Anche in questo caso il risultato finale è stato un 1-1 che non ha mutato di molto le dinamiche della zona retrocessione. I salentini restano a rischio, con una quota retrocessione che ora è fissata a 2.00, mentre i lagunari continuano a lottare con la loro situazione disperata, con una quota di 1.12.