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La protagonista è una donna britannica di 46 anni

Vince 15 milioni alla lotteria, ma il biglietto finisce nella spazzatura

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Vince 15 milioni alla lotteria, ma il biglietto finisce nella spazzatura
10 luglio 2026 | 20.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una vincita da 15 milioni di sterline rischia di trasformarsi in una beffa per una donna britannica di 46 anni, che sostiene di aver centrato il premio della lotteria, salvo poi perdere il biglietto vincente, finito nella spazzatura dopo un controllo rivelatosi errato.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il tagliando era stato affidato alla madre della vincitrice, che si era recata in un punto vendita per verificarne l'esito. In quell'occasione il biglietto sarebbe stato indicato come non vincente e, ritenendolo privo di valore, la donna lo avrebbe gettato tra i rifiuti. Solo successivamente sarebbe emerso che il tagliando era invece quello che dava diritto al premio milionario. A quel punto, però, i rifiuti erano già stati raccolti e recuperare il biglietto era ormai impossibile.

Per cercare di ottenere comunque il premio, la giocatrice ha presentato alla società che gestisce la lotteria la ricevuta d'acquisto del biglietto e le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrerebbero la madre mentre effettuava la giocata.

La concessionaria Allwyn ha quindi avviato un'indagine interna che dovrebbe concludersi entro 30 giorni. L'obiettivo è verificare se gli elementi forniti siano sufficienti a dimostrare la titolarità del biglietto e il diritto alla riscossione della vincita.

La società ha ricordato che il regolamento della lotteria prevede la possibilità di presentare una richiesta di pagamento anche nei casi di smarrimento, furto o distruzione del biglietto, purché il giocatore sia in grado di fornire prove adeguate. Solo al termine degli accertamenti verrà stabilito se la vincita potrà essere riconosciuta oppure no.

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