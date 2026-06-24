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L'Agenzia ribadisce la differenza tra bonus e iniziative promozionali e invita gli operatori di gioco online ad attenersi alle indicazioni dell'Agcom

ADM: bonus consentiti solo come informazioni, non come promozione

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ADM: bonus consentiti solo come informazioni, non come promozione
24 giugno 2026 | 22.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per fornire ai concessionari del gioco online alcuni chiarimenti sull'utilizzo dei bonus e sulle modalità con cui tali offerte possono essere presentate sui siti internet degli operatori.

Nella comunicazione inviata al comparto, l'Agenzia ribadisce la necessità di distinguere tra bonus e promozioni, precisando che le due fattispecie non possono essere considerate equivalenti e che la loro disciplina deve essere interpretata nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida dell'Agcom.

ADM evidenzia inoltre che le comunicazioni relative ai bonus non rientrano nel divieto di pubblicità previsto per il gioco con vincita in denaro, purché abbiano esclusivamente carattere informativo. Nel documento viene infatti specificato che "non rientrano nel divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ivi compresi i bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale".

L'Agenzia richiama infine i concessionari ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e agli eventuali futuri provvedimenti adottati dall'Autorità stessa, sottolineando che, trattandosi di un organismo indipendente che risponde al Parlamento, ADM non può intervenire sulle relative decisioni.

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