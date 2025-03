Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale

Ogni anno il 17 marzo si celebra la nascita dello Stato italiano e con essa l’Unità Nazionale, la Costituzione, l’Inno e la Bandiera. In occasione delle celebrazioni, il Premier Meloni ha preso parte, all’Altare della Patria, alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inoltre, per celebrare la solennità civile, istituita con la Legge 23 novembre 2012, n.222, il Presidente del Consiglio ha designato i rappresentanti del Governo che hanno deposto le corone memorative presso le tombe dei Padri della Patria. Nello specifico: il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha deposto la corona di alloro sulla tomba di Giuseppe Mazzini al Cimitero Staglieno di Genova; il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, si è recato al Cimitero di Santena, in provincia di Torino, per onorare le spoglie di Camillo Benso di Cavour; il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha preso parte alla cerimonia presso la tomba di Giuseppe Garibaldi nel cimitero di Caprera; il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, ha presenziato le celebrazioni al Pantheon di Roma ove dimora la salma di Vittorio Emanuele II.

