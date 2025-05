Giorgia Meloni riceve i Premier di Danimarca e Bulgaria

Giovedì 22 maggio si è svolto un doppio incontro istituzionale a Palazzo Chigi, dove il Premier Meloni ha ricevuto il Primo Ministro di Danimarca, Mette Frederiksen e il Primo Ministro di Bulgaria, Rossen Jeliazkov. In occasione del bilaterale con il Premier danese, Meloni è tornata a parlare di Ucraina dichiarando di aver avuto nuovi contatti con diversi leader mondiali, tra cui Trump, aggiungendo che nei negoziati di pace se “Kiev ha dato segnali concreti, da Mosca nessun passo avanti”. In fatto di rapporti tra Italia e Danimarca, il Capo del Governo ha sottolineato la “concretezza nella collaborazione tra due Paesi che sulla carta sono molto distanti che si trovano molto bene a lavorare insieme per dare risposte concrete ai cittadini”. Tra i temi al centro dell’incontro, l’immigrazione su cui Meloni ha annunciato: “Italia e Danimarca vogliono aprire un dibattito politico su alcune convenzioni europee e sulle capacità di tali convenzioni, a distanza di qualche anno da quando sono state scritte, di saper affrontare le grandi questioni del nostro tempo, a partire proprio dalla gestione del fenomeno migratorio”. Durante il colloquio con il Premier bulgaro Jeliazkov è emersa la reciproca volontà di approfondire le relazioni bilaterali su alcuni settori strategici quali energia, infrastrutture e trasporti, interconnessioni e difesa. Inoltre, i due leader hanno condiviso vedute comuni sui principali temi europei e sui dossier internazionali.

