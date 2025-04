Giornata dei Caduti militari e civili, Meloni: “L’Italia non dimentica”

In occasione della Giornata del Ricordo delle vittime militari e civili cadute nel corso di missioni internazionali per la pace, che ha visto una cerimonia presso l’Altare della Patria e che si celebra il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, tragico evento di 21 anni fa in cui persero la vita 19 italiani, Giorgia Meloni ha voluto esprimere il ricordo del Governo: “In questo giorno di ricordo e commozione, la nostra riconoscenza va a quanti hanno sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere, unitamente al ringraziamento di tutto il Governo italiano, mio in primis, alle donne e agli uomini delle Forze Armate che, impegnati anche nelle aree più difficili, operano ogni giorno per la costruzione della pace”.

