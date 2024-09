Gli appuntamenti principali della settimana

Presentazione del XXIII Rapporto annuale con il Presidente Mattarella. Roma, 24 settembre 2024. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei Ministri vigilanti dell'Istituto e delle più alte cariche dello Stato, il Presidente Gabriele Fava presenterà il XXIII Rapporto annuale dell’INPS, alle ore 11 nella sala Mancini della Direzione Generale, in via Ciro il Grande 21 a Roma. Portale Inps - Presentazione del XXIII Rapporto annuale con il Presidente Mattarella

Forum sulla sicurezza nell’aviazione per l’Europa 2024. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) organizza per il 23 e 24 settembre a Colonia il Forum sulla sicurezza nell’aviazione per l’Europa 2024 o SAFETY 360°. La conferenza si propone di affrontare i principali temi relativa alla sicurezza con un approccio interdisciplinare in una due giorni ricca di panel di discussione e approfondimento. Per approfondire: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/safe-360deg-safety-aviation-forum-europe-2024

INCENTIVI PER IL SOFTWARE - Transizione 5.0, Credito R&S, Patent Box. Roma 24 Settembre 2024. Con la pubblicazione del Decreto interministeriale del 24 luglio 2024 e la successiva apertura (6 agosto 2024) della piattaforma informatica GSE per l'invio delle domande, è stato avviato il processo di richiesta del Credito d'imposta del Piano di Transizione 5.0 relativamente agli investimenti per la duplice trasformazione digitale ed energetica. Per la prima volta all'interno del Piano sono previsti anche gli investimenti in Software Gestionale insieme a software per il monitoraggio dei consumi energetici, a condizione che siano rispettati i target di risparmio energetico stabiliti per l'impresa o il processo produttivo. In collaborazione con lo Studio Tributario e Societario Deloitte, AssoSoftware organizza una giornata di approfondimento con i rappresentanti del MIMIT per dare risposta alle domande delle aziende che intendono investire in Software utilizzando gli incentivi a disposizione. Convegno "Incentivi per il Software - Transizione 5.0, Credito R&S, Patent Box" (confindustria.it)

Tradizione e Innovazione: L’eccellenza italiana si rinnova. Milano,24 settembre 2024. Tappa inaugurale dell’edizione 2024/2025 del roadshow “Tradizione e Innovazione: L’eccellenza italiana si rinnova” dedicato alle storie di successo italiane, che si terrà a Milano il 24 settembre per conoscere da vicino le storie aziendali e le scelte strategiche che hanno consentito a realtà imprenditoriali nate sul territorio italiano di farsi strada nel mondo. Roadshow: Tappa di Milano - Made in Italy (madeinitaly-community.com)

The Future of Job nell’era dell’AI. Milano, 24 settembre 2024. Le tecnologie emergenti, tra cui l’Intelligenza artificiale, stanno cambiando le competenze richieste nel lavoro, ridefinendo i ruoli professionali e creando nuove possibilità di carriera. Come si evolverà il mercato e le dinamiche del lavoro nel prossimo decennio? Esperti di settore, rappresentanti delle istituzioni e manager d’azienda condivideranno le loro visioni sul futuro del lavoro e offriranno chiavi di lettura su come navigare nel panorama professionale del lavoro sempre più guidato dall’IA. Intelligenza artificiale e lavoro del futuro - Business Talk - RCS Academy (corriere.it)

Energy Release. Confindustria Roma. 24 Settembre 2024. Il 23 luglio 2024 il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato l’atteso Decreto “Energy Release”, finalizzato a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, tenuto conto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - PNIEC. Il convegno, che vedrà la partecipazione del Ministro Pichetto Fratin, sarà l’occasione per approfondire con il Mase e il Gse tutti gli aspetti della misura e ricevere il supporto necessario per la sua messa a terra. Energy Release (confindustria.it)

Forum Risorsa Mare. Palermo, 25-26 settembre 2024. La 2^ edizione del Forum internazionale "Risorsa Mare" realizzato da The European House – Ambrosetti con il patrocinio del Dipartimento per la Protezione civile e le Politiche del mare (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e in partnership con Fincantieri, Gruppo MSC, Assarmatori, Caronte&Tourist, Marinedì, Confitarma, Ignazio Messina & C., GNV, Assonautica – Ossermare, Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, West Sicily Gate, RINA, Condorelli. Risorsa Mare | The European House - Ambrosetti

Italian Energy Summit. Milano 25,26 settembre 2024. Evento alla 24° edizione dedicato alla transizione energetica e alle sfide che essa pone. In un contesto di forte instabilità internazionale e dei mercati, la situazione energetica ha un impatto più che significativo sulla competitività del sistema imprenditoriale del nostro paese. Durante l’Italian Energy Summit 2024 ne parleranno le istituzioni politiche e i principali operatori del settore dell’energia in Italia e all’estero. Italian Energy Summit 2024, 25, 26 settembre |Sole 24 Ore Eventi (ilsole24ore.com)

Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano. Napoli, 1 Ottobre 2024. Nell’ambito delle celebrazioni del suo 30° anniversario, Federazione del Mare organizza il convegno “Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano.” durante la Naples Shipping Week presso l’Istituto italiano per gli studi storici. FdM 30: Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano, Napoli 1°/10/2024 – Federazione del Mare