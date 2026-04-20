Gli eventi della settimana

Giovedì 23 aprile alle ore 11 a Roma presso la Sala Koch del Senato della Repubblica in Piazza San Luigi de’ Francesi 9, si terrà l’evento dal titolo “Tecnologie digitali e IA per le infrastrutture italiane” su iniziativa dell’VIII Commissione del Senato della Repubblica (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) per presentare il documento conclusivo “Indagine conoscitiva sull’utlizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche”. Parteciperà il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi.