Gli eventi della settimana

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20 aprile 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
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Giovedì 23 aprile alle ore 11 a Roma presso la Sala Koch del Senato della Repubblica in Piazza San Luigi de’ Francesi 9, si terrà l’evento dal titolo “Tecnologie digitali e IA per le infrastrutture italiane” su iniziativa dell’VIII Commissione del Senato della Repubblica (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) per presentare il documento conclusivo “Indagine conoscitiva sull’utlizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche”. Parteciperà il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi.

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Tecnologie digitali IA Infrastrutture italiane
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