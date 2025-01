Gli eventi della settimana

Mercoledì 22 gennaio presso la Sala Mastai del Palazzo dell'Informazione in piazza Mastai 9 a Roma verrà presentato il secondo Rapporto “Ricerca e Innovazione ICT in Italia” di Anitec-Assinform. Sarà svolta un’analisi degli investimenti pubblici e privati del settore ICT in attività di R&S&I, a partire dal ruolo chiave dell’industria privata. Parteciperà tra gli altri il Viceministro alle Imprese e al Made in Italy Valentino Valentini. Il programma al seguente link

Giovedì 23 gennaio alle ore 9 presso la LUISS Business School in Via Nomentana 216, Roma si terrà un evento dal titolo “Transizione energetica tra geopolitica e regole: le sfide e le opportunità per l’Italia”. L’evento sarà l’occasione della presentazione dell'Osservatorio sulla transizione energetica, promosso dall'Università Luiss Guido Carli ed Enel, con il contributo scientifico di Enel Foundation. Lo studio nasce per analizzare le sfide legate alla transizione energetica nelle sue molteplici dimensioni: scenari geopolitici e demografici e la loro relazione con le politiche energetiche; dinamiche strutturali e produttive, ovvero l’evoluzione e i caratteri dal lato dell’offerta e dell’impresa, e le tendenze socioeconomiche e i comportamenti di mercato; le implicazioni regolatorie europee e nazionali. Alle ore 9:45 il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin terrà un keynote speech. Il programma al seguente link

Venerdì 24 gennaio alle 9.30 Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) organizzano a Roma, a Villa Lubin, la conferenza sul tema “Intelligenza Artificiale e Relazioni Industriali”. L'evento riunirà rappresentanti del Comitato Economico e Sociale Europeo, dei Consigli Economico Sociali di Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, esperti del settore ed esperti universitari. Parteciperà il Presidente del CNEL, Renato Brunetta. Il programma al seguente link

Venerdì 24 gennaio alle ore 15 si terrà un evento online su piattaforma Teams dal titolo “Bioidrogeno, biocarburanti e integrazioni con le reti”. Una sessione interattiva di consultazione delle parti interessate per la costruzione dei bandi per progetti di innovazione industriale. L’incontro, organizzato in collaborazione con Environment Park – Parco Scientifico e Tecnologico per l’Ambiente e Politecnico di Torino, come side event in occasione degli EUITaly Energy Days, in vista della pubblicazione del prossimo avviso per proposte progettuali, mira a raccogliere input strategici da parte di stakeholder del settore – industrie, associazioni, consorzi, centri di ricerca – per orientare gli obiettivi del bando verso le aree prioritarie, evitando sovrapposizioni e favorendo sinergie con altre iniziative. Il programma al seguente link