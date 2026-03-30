Gli eventi in agenda

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30 marzo 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
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Martedì 31 marzo, ore 9, Centro congressi Nazionale Spazio Eventi, via Palermo 10, Roma, “L’Italia delle competenze digitali si fa rete – I risultati raggiunti e le sfide future”, un evento promosso del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel solco dell’iniziativa Repubblica Digitale. Un incontro per fare il punto sullo stato delle conoscenze digitali dei cittadini con focus specifici su risultati e prospettive del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Inoltre, viene presentata la versione italiana del quadro europeo DigComp, oltre all’aggiornamento del piano operativo per l’attuazione della strategia nazionale per le competenze digitali. Partecipa al dibattito anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione, Alessio Butti.

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Per info e programma

Mercoledì 1° aprile, ore 11, Aula Toti, Campus Luiss, viale Romania 32, Roma, “La geopolitica economica di Guido Carli”, una conferenza in occasione della pubblicazione della raccolta di scritti di Guido Carli “Per la stabilità monetaria e il mercato”. Intervengono, tra gli altri, il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, il Rettore Luiss Paolo Boccardelli, il Governatore onorario della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Per info e programma

Giovedì 2 aprile, ore 9,30, Piazzale della Farnesina 1, Roma, XVI Conferenza MAECI – Banca d’Italia dal titolo “Un mondo turbolento: crisi politiche, contrasti commerciali e shock economico-finanziari. Quali strategie per lo sviluppo delle esportazioni e la sicurezza economica dell’Italia?”. Sono previsti interventi del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

Per info e accrediti

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competenze digitali trasformazione digitale repubblica digitale servizi di facilitazione digitale DigComp strategia nazionale per le competenze digitali
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