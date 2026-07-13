Gli eventi in agenda

Mercoledì 15 luglio, ore 10, Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65, Assemblea annuale dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, con la relazione del Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli e i successivi interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta e del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Al termine dell’Assemblea sono previste le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo dell’Associazione.

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Giovedì 16 luglio 2026, ore 15:30, sarà presentato al Senato della Repubblica il 1° Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 – Osservatorio Underwater.

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Venerdì 17 luglio, ore 9:30, Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65, Roma, Assemblea Federcasse 2026. “Generare futuri. 135 anni della Rerum Novarum, 80 anni di Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC”. Nel corso della relazione del Consiglio Nazionale viene presentato dal Presidente, Augusto dell’Erba, un primo bilancio a dieci anni dalla riforma del Credito Cooperativo, mentre il Vicepresidente della Corte costituzionale, Luca Antonini conduce il Dialogo Cooperativo 2026. Al termine della sezione pubblica, è prevista una Lectio Cooperativa dedicata all’Euro digitale affidata al Dott. Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

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