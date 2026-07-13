circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi in agenda

13 luglio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 15 luglio, ore 10, Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65, Assemblea annuale dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, con la relazione del Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli e i successivi interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta e del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Al termine dell’Assemblea sono previste le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo dell’Associazione.

Per info

Giovedì 16 luglio 2026, ore 15:30, sarà presentato al Senato della Repubblica il 1° Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 – Osservatorio Underwater.

Per info e programma

Venerdì 17 luglio, ore 9:30, Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65, Roma, Assemblea Federcasse 2026. “Generare futuri. 135 anni della Rerum Novarum, 80 anni di Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC”. Nel corso della relazione del Consiglio Nazionale viene presentato dal Presidente, Augusto dell’Erba, un primo bilancio a dieci anni dalla riforma del Credito Cooperativo, mentre il Vicepresidente della Corte costituzionale, Luca Antonini conduce il Dialogo Cooperativo 2026. Al termine della sezione pubblica, è prevista una Lectio Cooperativa dedicata all’Euro digitale affidata al Dott. Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

Per info

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Assemblea annuale ABI Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 Assemblea Federcasse 2026
Vedi anche
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza