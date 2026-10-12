Gli eventi in agenda

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12 ottobre 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
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Martedì 13 ottobre, a Riad, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parteciperà agli Energy Days Italia-Arabia Saudita

Mercoledì 14 ottobre, a Roma il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrerà, il Presidente Repubblica Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.

Giovedì 15 ottobre, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani incontrerà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Iraq, Fuad Hussein; nella stessa giornata è inoltre previsto l’incontro con il Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Petr Macinka.

15 ottobre 2026, alle ore 9.30, presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati, in Via del Seminario 76 a Roma, si terrà l’evento “Lo sviluppo dello SSLNG in ambito terrestre e portuale”, organizzato da Assocostieri.

Per info e programma

Venerdì 16 ottobre ore 9.30 si terrà in Confindustria Verona l’evento "Parliamodimare - Il mare che muove l'industria" - Interverranno, tra gli altri, il Ministro Nello Musumeci, il Delegato di Confindustria per l'Economia del Mare Mario Zanetti, insieme a rappresentanti di importanti realtà industriali e logistiche nazionali.

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Energy Days Italia Arabia Saudita SSLNG Parliamodimare Il mare che muove l'industria Ambiente e Sicurezza Energetica Cooperazione Internazionale
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