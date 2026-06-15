Gli eventi in agenda

Mercoledì 17 giugno 2026, Ore 15:00, si terrà a Roma, presso il senato della Repubblica, il Convegno ‘’La riforma portuale e interportuale: alla ricerca di un processo pianificatorio di medio e lungo periodo’’. Le conclusioni della giornata saranno affidate al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

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Mercoledì 17 giugno 2026, Ore 15:00 , ECCO è un think tank italiano per il clima, organizza un incontro dedicato a un’analisi delle principali implicazioni dell’ETS per il nostro Paese, con particolare attenzione a quattro dimensioni: industria, energia, finanza pubblica e sicurezza geopolitica. Si potrà partecipare, in presenza o online, previa compilazione del modulo di registrazione entro il 15 giugno 2026.

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