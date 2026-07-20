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Gli eventi in agenda

20 luglio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
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 Martedì 21 luglio, ore 17:30, presso il Centro Studi Americani si terrà l’incontro “Il futuro della NATO dopo il Summit di Ankara”.

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 Mercoledì 22 luglio alle ore 11:00 si terrà nella Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin, il seminario nazionale CNEL "Tracciare la rotta: riconoscimento delle competenze, diritti e orientamento al lavoro per un'effettiva integrazione dei lavoratori immigrati", promosso dal CNEL e dall'Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (ONC).

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Mercoledì 22 luglio a Roma una nuova tappa dei Dialoghi del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sul nuovo nucleare sostenibile. L'evento itinerante, dal titolo "Da Fermi al Futuro: Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile" si terrà presso il Museo dell'Ara Pacis in via di Ripetta 90 a partire dalle 16.45. I lavori si apriranno con i saluti del presidente di Unioncamere Andrea Prete e del direttore di Open Franco Bechis. Seguirà l'intervista pubblica al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a cura di Franco Bechis. Ulteriori dettagli nel programma in allegato.

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Roma, giovedì 23 luglio 2026, ore 10.00, CONVEGNO: Libro Bianco Made in Italy 2030 – manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale

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