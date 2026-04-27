Gli eventi in agenda

Martedì 28 aprile, ore 9, Sala Europa, piazza Venezia 11, Roma, in occasione delle Giornate della Sicurezza e della Difesa, un evento internazionale promosso dalla Fondazione De Gasperi per una discussione di alto livello sulle principali questioni strategiche e geopolitiche che riguardano l’Unione europea e la NATO, va in scena la prima di una serie di conferenze dal titolo “L’Europa nel nuovo scenario internazionale”. Al centro della discussione le attuali relazioni dell’Ue con USA, Cina e Russia con focus specifici sulla politica estera americana, sulle nuove sfide e minacce provenienti da teatri come il Medio Oriente e l’Artico. Intervengono, tra gli altri, Angelino Alfano, Presidente della Fondazione De Gasperi e Fabrizio Spada, Responsabile relazioni istituzionali del Parlamento europeo.

Per programma e registrazioni: https://www.fondazionedegasperi.org/events/defence-days-2026/

Martedì 28 aprile, ore 9,30, Hotel Magna Pars, via Forcella 6, Milano, Bule capital forum, un convegno sul futuro della finanza, dell’industria e dell’economia del mare. I lavori si articolano in tre sessioni tematiche: impresa e capitale: crescere nell’economia del mare; shipping finance: capitali, debito e nuovi modelli di investimento; porti, infrastrutture e servizi marittimi.

Per info e registrazioni: https://events.blueconomy.com/it/milano/

Martedì 28 aprile, ore 15, Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei deputati, via del Seminario 76, Roma, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, si svolge la presentazione del programma della quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della terza edizione di Safety Love. L’evento ha l’obiettivo di rimettere al centro del dibattito pubblico la cultura della prevenzione come valore prima di tutto etico e sociale. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: https://notiziariosicurezza.it/event/roma-28-aprile-presentata-la-v-edizione-del-festival-internazionale-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Mercoledì 29 aprile, ore 9, Sala Conferenze ISPRA, via V. Brancati 48, Roma, “La portualità italiana e il suo monitoraggio”, un convegno indetto da ISPRA per presentare i suoi due nuovi geo database dedicati all’Assetto delle opere marittime e alle Aree di trasformazioni portuali. I due geo database si basano su strati informativi ad alta definizione che coprono l’intero assetto costiero nazionale. Sono previsti interventi, tra gli altri, del Presidente ISPRA Maria Alessandra Gallone, del Presidente Assoporti Roberto Petri e del Presidente Assomarinas Roberto Perocchio.

Per programma e registrazioni: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-portualita-italiana-e-il-suo-monitoraggio-i-due-nuovi-geo-database-di-ispra